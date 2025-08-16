Трамп отметил, что рекомендует Зеленскому пойти на сделку с Россией по урегулированию конфликта

Президент США Дональд Трамп после встречи с российским коллегой заявил, что стороны приступают к подготовке встречи с участием его, Путина и Зеленского. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News перед вылетом в Вашингтон, сообщает ТАСС.

"Сейчас они собираются организовать встречу между Зеленским, президентом Путиным и мной. И у нас есть довольно хороший шанс сделать это", - отметил президент США.

По его словам, заключение договоренности по урегулированию конфликта в Украине после саммита США и РФ в Анкоридже теперь зависит от Владимира Зеленского. "Я думаю, сделка может быть заключена. Теперь от Зеленского зависит, будет ли она заключена", - подчеркнул Трамп.

Американский лидер отметил, что рекомендует Зеленскому пойти на сделку с Россией по урегулированию конфликта. По его словам, европейским странам тоже следует "немного поучаствовать" в украинском урегулировании.

Трамп заявил, что провел на Аляске с российским коллегой Владимиром Путиным переговоры по многим позициям и отметил большой прогресс. Президент США выразил уверенность в том, что Путин хочет добиться договоренности по Украине.