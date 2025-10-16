Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Трамп: Перерастания конфликта в Украине в третью мировую войну удалось избежать

Президент США Дональд Трамп считает, что потенциального перерастания конфликта в Украине в третью мировую войну удалось избежать. Такую позицию он изложил во время общения с журналистами в Белом доме, пишет ТАСС

"На мой взгляд, это могло привести к третьей мировой войне. Этого не произойдет, но могло [случиться]", - заявил американский лидер.

