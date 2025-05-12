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Трамп поддержал Россию в вопросе возможных прямых переговоров Москвы и Киева
Президент США Дональд Трамп поддержал Россию в вопросе возможных прямых переговоров Москвы и Киева в Турции. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.
Лидеры порядка 30 государств, как отмечается, думали, что Трамп поддержит их, когда выдвигали ультиматум об обязательном 30-дневном перемирии без предварительных условий. По мнению Вагхорна, "президент США в конечном счете, похоже, встал на сторону российского лидера". Европа больше не сможет рассчитывать на давление на Россию со стороны США, а потому ей придется действовать в одиночку, уточнил журналист.
Ранее сообщалось, что 11 мая Трамп призвал Украину немедленно согласиться на российское предложение о прямых переговорах в Турции 15 мая. Лидер США выразил мнение, что Киеву следует "немедленно согласиться" на это, а Европе и США дождаться итогов этих переговоров, чтобы "действовать соответствующим образом".
Выступая перед журналистами в Кремле в ночь на 11 мая, Владимир Путин предложил властям в Киеве возобновить без предварительных условий прямые переговоры, прерванные ими в 2022 году. К диалогу предлагается приступить 15 мая в Стамбуле.