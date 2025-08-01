Трамп подписал указ о введении импортных пошлин в отношении десятков стран

Американский президент подписал указ о введении импортных пошлин в размере от 10 % до 41 % в отношении 69 стран, территорий и Евросоюза.

Самые высокие пошлины получила Сирия - 41 %, а также Лаос и Мьянма - по 40 %. На третьей позиции оказалась Швейцария. На ее товары американцы вводят тариф в 39 %. В Берне шокированы и выражают полное недоумение: ведь с мая вели с американцами доверительные переговоры.

В списке еще Ирак и Сербия, пошлина против которых составит 35 %. Решение властей США разочаровало Белград. В ближайшие дни сербские власти намерены продолжить переговоры с Вашингтоном.