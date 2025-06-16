Трамп потребовал усилить меры по депортации нелегалов из США

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Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости расширить усилия по задержанию и депортации нелегальных мигрантов в крупнейших американских городах. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на РИА Новости.

Как отметил американский лидер в соцсети Truth Social, сотрудникам Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) следует "сделать все возможное для выполнения крайне важной задачи - реализации крупнейшей в истории операции по депортации нелегальных мигрантов".

"Мы должны усилить работу по задержанию и депортации нелегальных мигрантов в крупнейших городах Америки, таких как Лос-Анджелес, Чикаго и Нью-Йорк, где проживают миллионы нелегалов", - написал он.

Трамп назвал эти и другие города ядром демократического центра власти, где нелегалов используют для расширения базы избирателей, мошенничества на выборах и развития государства всеобщего благосостояния, отнимая высокооплачиваемые рабочие места и льготы у "трудолюбивых американских граждан".