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Трамп потребовал усилить меры по депортации нелегалов из США
Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости расширить усилия по задержанию и депортации нелегальных мигрантов в крупнейших американских городах. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на РИА Новости.
Как отметил американский лидер в соцсети Truth Social, сотрудникам Службы иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) следует "сделать все возможное для выполнения крайне важной задачи - реализации крупнейшей в истории операции по депортации нелегальных мигрантов".
"Мы должны усилить работу по задержанию и депортации нелегальных мигрантов в крупнейших городах Америки, таких как Лос-Анджелес, Чикаго и Нью-Йорк, где проживают миллионы нелегалов", - написал он.
Трамп назвал эти и другие города ядром демократического центра власти, где нелегалов используют для расширения базы избирателей, мошенничества на выборах и развития государства всеобщего благосостояния, отнимая высокооплачиваемые рабочие места и льготы у "трудолюбивых американских граждан".
В начале июня в США вспыхнули протесты - митинги и беспорядки произошли в Лос-Анджелесе после того, как иммиграционная полиция провела рейды в городе. Трамп приказал Пентагону ввести в Лос-Анджелес военнослужащих Нацгвардии. Такое решение главы государства вызвало критику со стороны представителей местной администрации.