Трамп призвал изменить избирательную систему США
Автор:Редакция news.by
Президент США Дональд Трамп призвал исправить избирательную систему страны, иначе Штаты потерпят крах.
В социальных сетях политик заявил, что выборы в Америке сфальсифицированы, украдены и являются посмешищем во всем мире.
Для решения вопроса американский лидер попросил республиканцев одобрить "Закон о спасении Америки", который включает требование предъявлять документ, удостоверяющий личность, подтверждать гражданство жителей при регистрации избирателей, а также существенно ограничить использование голосования по почте.
Ранее Трамп призывал "национализировать" выборы в США как минимум в 15 местах. Он отметил, что его поражение в 2020 году стало результатом мошенничества: мигранты были привезены в США, чтобы голосовать незаконно.