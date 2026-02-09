Трамп призвал изменить избирательную систему США

Президент США Дональд Трамп призвал исправить избирательную систему страны, иначе Штаты потерпят крах.

В социальных сетях политик заявил, что выборы в Америке сфальсифицированы, украдены и являются посмешищем во всем мире.

Для решения вопроса американский лидер попросил республиканцев одобрить "Закон о спасении Америки", который включает требование предъявлять документ, удостоверяющий личность, подтверждать гражданство жителей при регистрации избирателей, а также существенно ограничить использование голосования по почте.