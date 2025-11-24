Трамп призвал телеканалы ABC и NBC уменьшить количество фальшивых новостей

Когда медиаполе становится инструментом пропаганды и дезинформации. Трамп вновь подверг критике американские телеканалы ABC и NBC и обвинил их в симпатиях Демократической партии посредством фейк-ньюс в проведении незаконной кампании в поддержку "радикально-левых".



Президент США также призвал уменьшить количество фальшивых новостей. Напомним, ранее Трамп заявил о готовности инициативы по отмене лицензий на вещание этих телеканалов, поскольку, по его мнению, они продвигают интересы демократов и необоснованно подвергают его руководство критике.