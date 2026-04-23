Дональд Трамп призвал утроить меры по разминированию Ормузского пролива. Хозяин Белого дома сообщил в своей соцсети о том, что отдал приказ ВМС США стрелять и уничтожать любые суда, пусть даже самые небольшие, которые устанавливают мины в водах артерии.



Американский президент также утверждает, что Ормузский пролив "плотно запечатан" Штатами и такое положение будет сохраняться до тех пор, пока Тегеран не пойдет на сделку с Вашингтоном. Речь идет о блокаде иранских морских портов, объявленной США.