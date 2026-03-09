3.72 BYN
Трамп против Конгресса: американский президент отказывается подписывать законы без реформы выборов
Автор:Редакция news.by
Американский лидер вступает в конфронтацию с Конгрессом. Дональд Трамп заявил, что не станет подписывать новые законы, пока не будет одобрен комплекс мер, направленных на усиление надзора и предотвращение фальсификаций на выборах в стране.
По его словам, документ, в частности, должен предусматривать запрет в большинстве случаев голосования по почте для всех граждан США, кроме военных и инвалидов, а также ужесточение проверок документов на избирательных участках.
Упомянутый законопроект в феврале 2026 года был одобрен палатой представителей Конгресса. Однако, согласно оценкам СМИ, в настоящее время маловероятно, что он получит поддержку в Сенате.