Трамп против Конгресса: американский президент отказывается подписывать законы без реформы выборов

Американский лидер вступает в конфронтацию с Конгрессом. Дональд Трамп заявил, что не станет подписывать новые законы, пока не будет одобрен комплекс мер, направленных на усиление надзора и предотвращение фальсификаций на выборах в стране.

По его словам, документ, в частности, должен предусматривать запрет в большинстве случаев голосования по почте для всех граждан США, кроме военных и инвалидов, а также ужесточение проверок документов на избирательных участках.