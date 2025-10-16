Трамп рассказал о теме предстоящего разговора с Владимиром Зеленским

"Мы будем говорить с ним о войне. И мы поговорим о том, что, как я понимаю, они хотят перейти в наступление. Я приму решение по этому поводу" , - заявил президент США.

В Кремле ранее предупредили, что передача Tomahawk ВСУ может стать серьезным витком эскалации и серьезно повредить российско-американским отношениям. Однако самых ярых адвокатов войны это не останавливает - поставку ракет поддержал глава МИД польского режима. Сикорский утверждает, что их можно использовать для нанесения ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Он отверг мнение о том, что это может стать провокацией. Также за поставку ракет Tomahawk выступил накануне глава минобороны Нидерландов, заявив, что Украина должна быть способна наносить глубокие удары и для этого не должно быть ограничений ни по дальности, ни по типу ракет.