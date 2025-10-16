3.71 BYN
Трамп рассказал о теме предстоящего разговора с Владимиром Зеленским
Президент США Дональд Трамп накануне встречи с Владимиром Зеленским рассказал о теме предстоящего разговора в Овальном кабинете. Главным вопросом остается возможная поставка крылатых ракет Tomahawk.
На прошлой неделе Трамп заявил, что практически принял решение, но хочет понять, как Киев намерен использовать американские ракеты.
"Мы будем говорить с ним о войне. И мы поговорим о том, что, как я понимаю, они хотят перейти в наступление. Я приму решение по этому поводу", - заявил президент США.
В Кремле ранее предупредили, что передача Tomahawk ВСУ может стать серьезным витком эскалации и серьезно повредить российско-американским отношениям. Однако самых ярых адвокатов войны это не останавливает - поставку ракет поддержал глава МИД польского режима. Сикорский утверждает, что их можно использовать для нанесения ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Он отверг мнение о том, что это может стать провокацией. Также за поставку ракет Tomahawk выступил накануне глава минобороны Нидерландов, заявив, что Украина должна быть способна наносить глубокие удары и для этого не должно быть ограничений ни по дальности, ни по типу ракет.
Фото РИА Новости