Трамп считает сделку по редкоземельным металлам ключом к окончанию войны в Украине

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/55ef8941-62db-4ba5-906d-dd74be4f18b4/conversions/4530ec5b-7474-4803-9142-e2bdc46e4b9a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/55ef8941-62db-4ba5-906d-dd74be4f18b4/conversions/4530ec5b-7474-4803-9142-e2bdc46e4b9a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/55ef8941-62db-4ba5-906d-dd74be4f18b4/conversions/4530ec5b-7474-4803-9142-e2bdc46e4b9a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/55ef8941-62db-4ba5-906d-dd74be4f18b4/conversions/4530ec5b-7474-4803-9142-e2bdc46e4b9a-xl-___webp_1920.webp 1920w

По оценке портала Research Nester, в 2024 году объем мирового рынка редкоземельных металлов составил почти 12 млрд долларов. В 2025 году он может добавить еще более чем полмиллиарда. Но важны даже не суммы. Доступ к ним - словно окно в будущее с точки зрения технологий. Важный элемент конкуренции и нацбезопасности.

Абсолютным мировым лидером долгие годы остается Китай. На его долю приходится примерно 70 % добычи и 90 % переработки. То есть основное производство и потребление.

Любопытно, что еще 30-40 лет назад подобного доминирования не было. До начала 1990-х годов ведущим производителем редкоземельных металлов были США, основным источником которых являлось месторождение Маунтин-Пасс в Калифорнии. Примерно в этот же период Китай и начал активную модернизацию своей горнодобывающей отрасли. На развитие важного направления государство направило серьезные средства.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/16dabf2c-db2f-4e56-a7c9-0ada04ef54de/conversions/88907153-f151-4974-9762-8fa60495c02e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/16dabf2c-db2f-4e56-a7c9-0ada04ef54de/conversions/88907153-f151-4974-9762-8fa60495c02e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/16dabf2c-db2f-4e56-a7c9-0ada04ef54de/conversions/88907153-f151-4974-9762-8fa60495c02e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/16dabf2c-db2f-4e56-a7c9-0ada04ef54de/conversions/88907153-f151-4974-9762-8fa60495c02e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Сегодня Китай - главный тяжеловес стратегической сферы, который способен фактически в одиночку влиять на весь мировой рынок. Доминирующее положение Пекин использует в том числе, чтобы отвечать на уколы США, как инструмент давления в ответ на торговые ограничения Вашингтона.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/60efcf8c-2505-41c2-baa3-86e5338cb12a/conversions/a89d5bb8-458e-40d3-ba3d-078388c0a681-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/60efcf8c-2505-41c2-baa3-86e5338cb12a/conversions/a89d5bb8-458e-40d3-ba3d-078388c0a681-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/60efcf8c-2505-41c2-baa3-86e5338cb12a/conversions/a89d5bb8-458e-40d3-ba3d-078388c0a681-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/60efcf8c-2505-41c2-baa3-86e5338cb12a/conversions/a89d5bb8-458e-40d3-ba3d-078388c0a681-xl-___webp_1920.webp 1920w

По данным геологической службы США, в 2024 году общий объем добычи редкоземов составил 390 тыс. т, что на 11 % больше, чем в 2023 году. Китай добыл 270 тыс., США всего 45 тыс., и еще 31 тыс. Мьянма. На долю России приходится всего несколько тысяч тонн. Хотя по объемам запасов страна занимает второе место в мире.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/35def66a-f89d-49bd-8e7b-91f8d726d00a/conversions/fa1cf3c0-c1f1-4e97-b68d-27d85b8a06be-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/35def66a-f89d-49bd-8e7b-91f8d726d00a/conversions/fa1cf3c0-c1f1-4e97-b68d-27d85b8a06be-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/35def66a-f89d-49bd-8e7b-91f8d726d00a/conversions/fa1cf3c0-c1f1-4e97-b68d-27d85b8a06be-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/35def66a-f89d-49bd-8e7b-91f8d726d00a/conversions/fa1cf3c0-c1f1-4e97-b68d-27d85b8a06be-xl-___webp_1920.webp 1920w

Но эксперты отмечают, что здесь все не так просто. Развитие отрасли - это процесс сложный и очень не быстрый.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a0814e2c-ea37-4df8-8c19-3668013ce19b/conversions/de9e14e2-0e6d-40cb-bedc-12c67585edf9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a0814e2c-ea37-4df8-8c19-3668013ce19b/conversions/de9e14e2-0e6d-40cb-bedc-12c67585edf9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a0814e2c-ea37-4df8-8c19-3668013ce19b/conversions/de9e14e2-0e6d-40cb-bedc-12c67585edf9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a0814e2c-ea37-4df8-8c19-3668013ce19b/conversions/de9e14e2-0e6d-40cb-bedc-12c67585edf9-xl-___webp_1920.webp 1920w

Потенциал у России действительно есть, однако многие месторождения требуют детальной разведки. Например, крупные залежи известны в Якутии, на Чукотке и в Магаданской области, но они пока недостаточно изучены.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/046f47de-966c-4841-b4ba-64dd8d7e9cfd/conversions/2abf35d1-029e-4c67-85c8-0223564bdbb9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/046f47de-966c-4841-b4ba-64dd8d7e9cfd/conversions/2abf35d1-029e-4c67-85c8-0223564bdbb9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/046f47de-966c-4841-b4ba-64dd8d7e9cfd/conversions/2abf35d1-029e-4c67-85c8-0223564bdbb9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/046f47de-966c-4841-b4ba-64dd8d7e9cfd/conversions/2abf35d1-029e-4c67-85c8-0223564bdbb9-xl-___webp_1920.webp 1920w

Как это часто случается по отношению к США, ответ до безобразия прост - стремление заработать и укрепить мировое влияние. К 2037 году перспективный рынок должен стать больше втрое и превысить 33 млрд долларов.

Плюс Белый дом раздражает доминирование Китая - американцы не привыкли, что правила устанавливает некто иной. А тут еще заклятый соперник является единственным в мире обладателем полного цикла производства редкоземов. А доступ к ним - ключевой фактор создания современных технологий, то есть важный козырь в битве за глобальное лидерство.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/58ec2cd5-3bdc-4ff1-b3ab-0756c599592e/conversions/dd7a9ac2-5f9a-45fa-91cc-24563a9c9b9e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/58ec2cd5-3bdc-4ff1-b3ab-0756c599592e/conversions/dd7a9ac2-5f9a-45fa-91cc-24563a9c9b9e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/58ec2cd5-3bdc-4ff1-b3ab-0756c599592e/conversions/dd7a9ac2-5f9a-45fa-91cc-24563a9c9b9e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/58ec2cd5-3bdc-4ff1-b3ab-0756c599592e/conversions/dd7a9ac2-5f9a-45fa-91cc-24563a9c9b9e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Еще одна проблема добычи редкоземельных элементов - угроза для экологии. При разработке породы и получении концентрата остаются "тяжелые" воды: они выходят на поверхность и наносят непоправимый ущерб окружающей среде. Так что желание Трампа добывать их за тысячи километров от США в Украине вполне понятны.

Мировые запасы редкоземельных металлов оценивают в 90 млн т. Открытым остается их количество в Украине. Точные цифры отсутствуют. Аналитики, в зависимости от ангажированности, дают цифру от 500млн долларов до аж 15 трлн долларов.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ec714322-6c25-4e89-9fa4-2018ee5ae934/conversions/e359e0eb-2c39-4ef1-9670-4ab24d0e5bf6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ec714322-6c25-4e89-9fa4-2018ee5ae934/conversions/e359e0eb-2c39-4ef1-9670-4ab24d0e5bf6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ec714322-6c25-4e89-9fa4-2018ee5ae934/conversions/e359e0eb-2c39-4ef1-9670-4ab24d0e5bf6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ec714322-6c25-4e89-9fa4-2018ee5ae934/conversions/e359e0eb-2c39-4ef1-9670-4ab24d0e5bf6-xl-___webp_1920.webp 1920w

Именно сделка по редкоземельным металлам сегодня, со слов Дональда Трампа - ключ к окончанию войны в Украине. Но мнение медиа разделилось. Пока Трамп говорил про сделку на 500 млрд, журналисты пишут, что Киев обманывает США и таких запасов либо нет, либо они "обещаны" Великобритании, которая еще до конфликта договорилась о передаче запасов. Вопрос только один: а где в этой схеме украинский народ?

Обратимся и к важной детали - почти 70 % разведданных запасов не контролируются Украиной. Поэтому Трамп вполне готов договариваться и с Владимиром Путиным. Последний, вроде не против.