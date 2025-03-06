Трамп считает сделку по редкоземельным металлам ключом к окончанию войны в Украине
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По оценке портала Research Nester, в 2024 году объем мирового рынка редкоземельных металлов составил почти 12 млрд долларов. В 2025 году он может добавить еще более чем полмиллиарда. Но важны даже не суммы. Доступ к ним - словно окно в будущее с точки зрения технологий. Важный элемент конкуренции и нацбезопасности.
Абсолютным мировым лидером долгие годы остается Китай. На его долю приходится примерно 70 % добычи и 90 % переработки. То есть основное производство и потребление.
Любопытно, что еще 30-40 лет назад подобного доминирования не было. До начала 1990-х годов ведущим производителем редкоземельных металлов были США, основным источником которых являлось месторождение Маунтин-Пасс в Калифорнии. Примерно в этот же период Китай и начал активную модернизацию своей горнодобывающей отрасли. На развитие важного направления государство направило серьезные средства.
Сегодня Китай - главный тяжеловес стратегической сферы, который способен фактически в одиночку влиять на весь мировой рынок. Доминирующее положение Пекин использует в том числе, чтобы отвечать на уколы США, как инструмент давления в ответ на торговые ограничения Вашингтона.
По данным геологической службы США, в 2024 году общий объем добычи редкоземов составил 390 тыс. т, что на 11 % больше, чем в 2023 году. Китай добыл 270 тыс., США всего 45 тыс., и еще 31 тыс. Мьянма. На долю России приходится всего несколько тысяч тонн. Хотя по объемам запасов страна занимает второе место в мире.
Но эксперты отмечают, что здесь все не так просто. Развитие отрасли - это процесс сложный и очень не быстрый.
Потенциал у России действительно есть, однако многие месторождения требуют детальной разведки. Например, крупные залежи известны в Якутии, на Чукотке и в Магаданской области, но они пока недостаточно изучены.
Как это часто случается по отношению к США, ответ до безобразия прост - стремление заработать и укрепить мировое влияние. К 2037 году перспективный рынок должен стать больше втрое и превысить 33 млрд долларов.
Плюс Белый дом раздражает доминирование Китая - американцы не привыкли, что правила устанавливает некто иной. А тут еще заклятый соперник является единственным в мире обладателем полного цикла производства редкоземов. А доступ к ним - ключевой фактор создания современных технологий, то есть важный козырь в битве за глобальное лидерство.
Еще одна проблема добычи редкоземельных элементов - угроза для экологии. При разработке породы и получении концентрата остаются "тяжелые" воды: они выходят на поверхность и наносят непоправимый ущерб окружающей среде. Так что желание Трампа добывать их за тысячи километров от США в Украине вполне понятны.
Мировые запасы редкоземельных металлов оценивают в 90 млн т. Открытым остается их количество в Украине. Точные цифры отсутствуют. Аналитики, в зависимости от ангажированности, дают цифру от 500млн долларов до аж 15 трлн долларов.
Именно сделка по редкоземельным металлам сегодня, со слов Дональда Трампа - ключ к окончанию войны в Украине. Но мнение медиа разделилось. Пока Трамп говорил про сделку на 500 млрд, журналисты пишут, что Киев обманывает США и таких запасов либо нет, либо они "обещаны" Великобритании, которая еще до конфликта договорилась о передаче запасов. Вопрос только один: а где в этой схеме украинский народ?
Обратимся и к важной детали - почти 70 % разведданных запасов не контролируются Украиной. Поэтому Трамп вполне готов договариваться и с Владимиром Путиным. Последний, вроде не против.
Охватит ли планету редкоземельная лихорадка, кто охотится за очень дорогими металлами и в чем их уникальная ценность, кто диктует правила рынку и зачем Трампу украинские недра - подробности смотрите в "Понятной политике".