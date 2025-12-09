3.77 BYN
Трамп: США больше не тратят деньги на поддержку Украины
США больше не тратят деньги на поддержку Украины, только время на урегулирование. Об этом заявил американский президент.
По словам Трампа, сейчас Штаты преследуют одну главную цель: остановить гибель людей в конфликте.
Дональд Трамп, президент США:
"Вы знаете, Джо Байден дал им 350 миллиардов долларов, а я им ничего не дал. Я дал им "Джавелины" в начале, и они отбили огромное количество атак, но… А Обама дал простыни. Помните, Обама дал простыни, а я дал "Джавелины". У нас все неплохо складывается, но есть проблема - очень много людей погибает, и я хочу, чтобы это прекратилось. Но мы не тратим деньги. Мы лишь тратим время".
Американское оружие Украина сейчас получает через НАТО: США продают его альянсу, после чего оно оказывается у Киева. Согласно статистике Кильского института, в первом полугодии 2025-го Украина почти не получила финансовой помощи от правительства США. С января по март Вашингтон направил всего 480 млн евро, в то время как Европа - более 18 с половиной млн евро. А с апреля по август европейские страны выделили свыше 30 млрд евро.
Фото ТАСС