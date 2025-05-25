Трамп: Свой триллион долларов армия в любом случае получит

Накануне Дональд Трамп выступил с рядом громких заявлений. Американский президент принимал участие в торжественной церемонии, где произнес речь перед выпускниками военной академии West Point. Он пообещал кадетам, что никаких сокращений военного бюджета не будет.

Трамп поклялся, что правительство готово урезать все остальные статьи расходов, но свой триллион долларов армия в любом случае получит. При этом миссия Пентагона изменится - это ведомство избавят от функций, которые Трамп называет "миссионерскими".

"Задача Вооруженных сил США состоит не в том, чтобы проводить драг-шоу, преобразовывать чужие культуры или под дулом пистолета распространять демократию по всему миру. Задача военных - одерживать верх над любым противником и уничтожать любую угрозу Америке", - заявил президент США.

Трамп затеял сокращение глобального американского военного присутствия. Стало известно, что на 4,5 тыс. штыков сократится контингент США в Южной Корее. Предполагается также вывести часть военных из Европы - речь идет о сокращении на 20 тыс. персонала американских баз в Германии.

В Европе заговорили даже о неизбежности "смены зонтика" - прикрывать страны ЕС вскоре придется ядерным силам Франции, а не Соединенных Штатов.