Трамп запросил у Конгресса рекордные 1,5 трлн долларов на военные расходы

Трамп запросил у Конгресса рекордные полтора триллиона долларов на оборонные расходы на 2027 финансовый год. Проект бюджета опубликован на сайте Белого дома. Указано, что на оборону запрашивается на 42 % больше, чем в этом году.



Планируется увеличить финансирование ядерного комплекса. Также предусмотрены инвестиции в разработку новых ядерных боеголовок, беспилотников, истребителей шестого поколения и военное применение ИИ.



Бюджет НАСА сократится на 23 %, при этом приоритетом в области освоения космоса названа ускоренная разработка и развертывание коммерческих станций. Заложено 13 млрд долларов на восстановление цепочек поставок и возрождение внутренней добычи критических минералов. При этом Украина не упоминается ни разу.