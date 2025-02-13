Трамп заявил, что хотел бы поскорее провести встречи с Путиным и Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы скорее провести встречи с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, пишет ТАСС.

Во время общения Трампа с журналистами в Белом доме ему был задан вопрос о том, рассматривает ли он возможность проведения трехстороннего саммита США, России и Китая. "Я представляю себе это, когда все немного успокоится", - заявил Трамп, напомнив, что на момент завершения его первого президентского срока в 2021 году не было украинского кризиса, а также обострения ближневосточного конфликта.