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Трамп заявил, что хотел бы поскорее провести встречи с Путиным и Си Цзиньпином
Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы скорее провести встречи с российским лидером Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, пишет ТАСС.
Во время общения Трампа с журналистами в Белом доме ему был задан вопрос о том, рассматривает ли он возможность проведения трехстороннего саммита США, России и Китая. "Я представляю себе это, когда все немного успокоится", - заявил Трамп, напомнив, что на момент завершения его первого президентского срока в 2021 году не было украинского кризиса, а также обострения ближневосточного конфликта.
"Я вернулся, а весь мир будто взлетает на воздух. Так что, когда мы с этим разберемся, я бы хотел, чтобы одни из первых моих встреч были с председателем КНР Си [Цзиньпином], с российским президентом Путиным", - заявил Трамп, пояснив, что во время этих контактов хотел бы обсудить "сокращение вдвое военных бюджетов". "Мы можем это сделать. Я думаю, мы будем в состоянии сделать это", - резюмировал Трамп.