Трамп заявил о возможной встрече с Путиным

Разочарование и недоумение царит в ЕС из-за меняющейся позиции Трампа. Об этом сообщает Bloomberg.

Лидеры европейских стран пристально следят за возможными действиями президента США в отношении России после переговоров в Стамбуле 16 мая. Некоторые надеются на ужесточение Трампом антироссийских санкций. С другой стороны, американский лидер заявил, что в контексте попыток мирного урегулирования украинского конфликта предпочел бы этого не делать.

Он также отверг предположение о том, что Москва не полностью вовлечена в процесс украинского урегулирования, раз в Турцию не поехал президент России.

Дональд Трамп, президент США:

"Он хотел эту встречу. Но я чувствовал, что встречи без меня не может быть, потому что без меня сделки не будет. С обеих сторон очень много ненависти. У меня с Путиным хорошие отношения и, я полагаю, у нас получится сделка. Мы должны встретиться, и, скорее всего, запланируем это".

Такое мнение в интервью телеканалу Fox News высказал Дональд Трамп, комментируя итоги переговоров в Стамбуле. Для Киева же возможная встреча лидеров России и США представляется как худший кошмар, пишет "Телеграф". Поскольку в этом случае, считает издание, Путин сможет полностью сосредоточить на себе внимание Трампа, а отсутствие украинского представителя лишит Киев возможности отстаивать свои интересы.