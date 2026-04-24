Тренд на запрет: почему страны закрывают соцсети детям до 16 лет

Планету охватила волна жестких запретов на соцсети для подростков. Реакция жителей стран, в которых был принят закон, неоднозначная. Что это: спасение от "цифровой болезни" или признание того, что взрослые проиграли битву за умы подрастающего поколения?

Почему запретный плод из смартфона становится оружием и можно ли научить ребенка думать самостоятельно в мире, где за его внимание сражаются нейросети?

Цифровой комендантский час: по миру катится волна жестких законодательных запретов

Правительства одно за другим признают: социальные сети стали угрозой для детей. Вот уже и Норвегия планирует запретить использование социальных сетей лицами младше 16 лет.

Факт Первой страной в мире, которая законодательно запретила виртуальные площадки для общения детям до 16 лет, стала Австралия.

А депутаты Европарламента еще в конце 2025 года приняли доклад с призывом установить возрастной порог в 16 лет для доступа к соцсетям на территории ЕС.

Молодежь научилась обходить запреты за считаные секунды

О планах ввести запрет соцсетей для детей объявили власти Испании и Германии. Готовы к ним присоединиться Дания, Чехия и Греция. Поддержать тренд на ограничение интернета решили и в Литве. Правительство анонсировало введение проверки возраста и соответствующих ограничений на онлайн-платформах к середине 2026 года.

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "К сожалению, политики европейских государств не думают о своей молодежи с той точки зрения, чтобы ограничить ее от какого-то, скажем, нежелательного контента. Мы видим это в том числе и по тем конкретным примерам, когда происходит пропаганда нетрадиционных отношений и других вещей, которые пагубно влияют на молодых людей".

Проверки паспортов, возрастные барьеры - все это выглядит как попытка превратить интернет в закрытый клуб, куда можно попасть только после прохождения фейс-контроля. Но для подростков, которые росли в обнимку с гаджетами, это не проблема, а скорее вызов. Они уже научились обходить запреты за считаные секунды.

"Я разочарована, потому что, на мой взгляд, социальные сети важны, особенно YouTube, TikTok и Instagram. Я использую социальные сети для обучения и общения с друзьями, а не просто для бессмысленного пролистывания бесполезных видео", - с огорчением констатировала студентка Шира Фитри из Индонезии.

Мир разделился на два лагеря. Одни видят в запрете единственный способ спасти будущее поколение от "цифровой болезни", другие - опасный шаг к цензуре интернета. В этом споре появляется и третий аспект: использование блокировок как инструмента прямой защиты. Недавно парламент Турции принял законопроект об ограничении доступа к социальным сетям для детей младше 15-ти. И это вскоре после того, как 14-летний мальчик в результате нападения с применением огнестрельного оружия убил девять учеников.

Игорь Ашманов, эксперт в области информационных технологий, кандидат технических наук (Россия):

"Информационные операции проводились последние несколько тысяч лет. И помните, еще Наполеон говорил: дайте мне пять газет, и никто не узнает, что я проиграл под Ватерлоо. Втягивание людей именно в интернет для политических целей наиболее показательно на примере первого Майдана в Украине".

Восточная мудрость гласит: "Хочешь победить врага - воспитай его детей". Сегодня это воспитание переместилось в ленты рекомендаций и посты в соцсетях. За умы детей сражаются тысячи невидимых кураторов и программных кодов. Но запереть ребенка в информационном вакууме не значит защитить его. Настоящая сила заключается в способности научить ребенка отличать правду от манипуляции.