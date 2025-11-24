3.69 BYN
Три человека погибли в результате подрыва смертника в штаб-квартире полиции в Пакистане
Автор:Редакция news.by
Атака на здание. Вооруженные люди напали на штаб-квартиру пограничной полиции в городе Пешавар в Пакистане. Погибли трое сотрудников, пятеро получили ранения. Нападавшие открыли огонь, ворвавшись в здание, а затем взорвали себя внутри комплекса.
Несколько террористов ликвидированы. Ни одна из группировок боевиков пока не взяла на себя ответственность за нападение.