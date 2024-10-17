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ЦАХАЛ заявил о возможной гибели лидера ХАМАС

СМИ заполняют сообщения о ликвидации лидера ХАМАС в ходе израильской операции в секторе Газа.

Напомним, именно его смерть была одной из главных целей Израиля в войне в анклаве. Ранее в ЦАХАЛ заявили, что силы ВВС атаковали десятки бойцов палестинского движения ХАМАС и палестинской группировки "Исламский джихад". По сообщениям телеканала Al Mayadeen, Израиль также ударил по лагерю беженцев в секторе Газа боеприпасами с фосфором.

Источник Sky News Arabia подтвердил гибель главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара.

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