ЦАХАЛ заявил о возможной гибели лидера ХАМАС

Напомним, именно его смерть была одной из главных целей Израиля в войне в анклаве. Ранее в ЦАХАЛ заявили, что силы ВВС атаковали десятки бойцов палестинского движения ХАМАС и палестинской группировки "Исламский джихад". По сообщениям телеканала Al Mayadeen, Израиль также ударил по лагерю беженцев в секторе Газа боеприпасами с фосфором.