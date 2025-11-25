3.70 BYN
Цена "зеленого" перехода: почему в Европе электричество стало роскошью, а в Беларуси - нет
Европа живет в парадоксе. С одной стороны, рекордные инвестиции в солнечные панели и ветряки, с другой - счета за электричество, которые заставляют многих задуматься о том, стоит ли вообще включать обогреватель или лучше закутаться в плед.
Цифры говорят сами за себя: зеленая энергетика не выдерживает испытания реальностью. Солнце и ветер не готовы подстраиваться под график потребителей, а спрос растет именно тогда, когда зеленые генераторы молчат.
По данным Евростата, в первой половине года цены на электроэнергию для домохозяйств в ЕС варьировались. В антилидерах Германия - там 100 кВт/ч обходились почти в 40 евро. Западная Европа зафиксировала самые высокие номинальные цены: Бельгия - без малого 36 евро и Дания - почти 35 евро. Польским потребителям 100 кВт/ч обходились в 25 евро.
Это формально ниже среднего уровня по ЕС. Но при пересчете с учетом покупательной способности ситуация кардинально меняется - поляки оказываются почти на вершине рейтинга по дороговизне электричества. Цены на отопление и электроэнергию в Польше и так постоянно повышают, а в сезоне 2025 их рост может достичь 80 %. Это значит, что семья заплатит в среднем примерно на 200 долларов больше, что особенно ощутимо в свете растущей безработицы.
Все чаще погружаются во тьму прибалты. Все три республики после отсоединения от белорусско-российской системы БРЭЛЛ обеспечивают синхронизацию сетей за счет польской энергосистемы. Этого категорически недостаточно для бесперебойных поставок. Как итог - блэкауты. Графики отключений стали частью повседневности и для украинцев. В Кривом Роге жители протестуют. А Одесса, например, погрузилась во тьму прямо во время футбольного матча. Игру пришлось остановить.
Максим Чирков, доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Госуниверситета управления (Россия):
"Причиной ситуации, в которую попали европейские страны, является чрезмерное увлечение так называемыми зелеными технологиями, отказ от традиционных и на самом деле больших возможностей по получению энергии в широком смысле. И здесь, конечно, энергетическая политика Союзного государства или Беларуси, если мы берем страну, конечно, гораздо более выигрышна, гораздо более эффективна".
"И в подтверждение этого можно привести лишь один факт, что в среднем в Республике Беларусь цена на электроэнергию ниже, чем в Европе, примерно в 4 раза. Т.е. очевидно, что конкурентоспособность белорусских компаний и стоимость жизни для граждан Республики Беларусь гораздо ниже", - добавил он.
Пока Европа ищет баланс между зеленой энергией и стабильностью, Беларусь демонстрирует, что низкие цены на электричество могут быть конкурентным преимуществом. За пятилетку, прошедшую с момента запуска, Белорусская АЭС обеспечила полную энергетическую безопасность страны.
У нас 100 % населения имеет доступ к электроэнергии. В рейтинге стран Европы с самой низкой ценой на электричество Беларусь занимает 3-е место. Комфортность проживания людей повышается и за счет строительства электродомов. С 2021 у нас возведено более 2 млн кв. м такого жилья. Эксплуатируется более 44 тыс. электромобилей и насчитывается почти 1,9 тыс. зарядных станций.
Европейский энергорынок сегодня напоминает качели: то взлет, то падение, и каждый новый порыв ветра или солнечный день меняет баланс. Беларусь же стоит на твердой земле. Вот и получается, что для одних электричество - это "огонь на вес золота", для других - "свет, который всегда рядом".