3.75 BYN
2.89 BYN
3.35 BYN
Ценовой кошмар в ЕС: счета за электричество в Эстонии выросли более чем на 110 %
Автор:Редакция news.by
Ценовой апокалипсис происходит в европейских странах. Согласно свежим данным, за год цены на продукцию промышленного назначения в Эстонии выросли почти на 12 %, также "в лидерах" - Болгария и Румыния.
Жить в Таллине стало дороже, чем в арабских мегаполисах или крупных западных городах. Причина январского скачка цен - подорожание электроэнергии.
В ЕС в 2026 году счета за электричество бьют все рекорды, особенно это касается стран Балтии. К примеру, в Эстонии этот показатель превысил 110 %.