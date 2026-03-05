Ценовой кошмар в ЕС: счета за электричество в Эстонии выросли более чем на 110 %

Ценовой апокалипсис происходит в европейских странах. Согласно свежим данным, за год цены на продукцию промышленного назначения в Эстонии выросли почти на 12 %, также "в лидерах" - Болгария и Румыния.

Жить в Таллине стало дороже, чем в арабских мегаполисах или крупных западных городах. Причина январского скачка цен - подорожание электроэнергии.