Цены на бензин в Германии могут превысить 2,5 евро за литр. С таким мрачным прогнозом выступила Ассоциация владельцев автозаправочных станций.

Обвинения летят в адрес нефтяных компаний, которые "используют немецкий рынок для проверки пределов возможного". Чем дольше длится прекращение поставок, тем критичнее становится ситуация.

По оценкам экспертов, при дальнейшем обострении ближневосточного конфликта рост экономики упадет на 1 %, а инфляция вырастет до 3 %. Особенно пострадают логистика, грузоперевозки, а также химическая отрасль, где около 90 % продукции производится из сырой нефти.