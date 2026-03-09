Перекрытие Ормузского пролива вызвало тотальную нехватку энергоресурсов и скачок цен на нефть, бензин и дизель. Как пишет Wall Street Journal, экономические прогнозы выглядят неутешительными. Если Ормузский пролив будет надолго закрыт для поставок с Ближнего Востока, цены на нефть могут вырасти до 215 долларов за баррель.

Новый ценовой всплеск ожидается и из-за планов Саудовской Аравии сократить добычу нефти, пишет Bloomberg. Причина приостановки работы - полная блокада Ормузского пролива, что приводит к переполнению нефтехранилищ. Решение крупнейшего в мире экспортера нефти последовало вслед за аналогичными шагами ОАЭ, Кувейта и Ирака.

Топливный кризис распространился на все регионы мира. Наиболее ощутим он, конечно, для стран Азии. Ранее регион получал через этот маршрут 80 % нефти. Теперь оказался на грани дефицита.

В Великобритании запасов газа осталось только на 2 дня и в настоящее время Лондон платит самую высокую оптовую цену за газ в Европе. Цены на бензин в некоторых странах, в их числе Франция, Германия и Италии, уже превысили отметку в 2 евро.