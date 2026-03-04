3.74 BYN
Церемония прощания с погибшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи перенесена
Автор:Редакция news.by
Церемония прощания с погибшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи перенесена. Согласно приведенной местным гостелевидением информации, связано это с ожидающимся беспрецедентным количеством людей, которые желают провести главу страны в последний путь.
Церемония ожидалась в 21:30 по минскому времени. Сообщалось, что Хаменеи похоронят в его родном городе Мешхед на северо-востоке страны.