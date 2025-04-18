Цифровизация сельского хозяйства - в каких направлениях сотрудничают Беларусь и Липецкая область

Беларусь и Липецкая область России подписали меморандум о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства.

Как укрепить связи между регионами через сельское хозяйство, технику и образование? Заместитель губернатора Липецкой области России Илья Карлин в проекте "Актуальное интервью" поделился впечатлениями от визита в Беларусь и планами на будущее.

"У Беларуси и Липецкой области тесные связи по экспорту с обеих сторон. Мы также договорились о практике по внедрению искусственного интеллекта в сельское хозяйство. Мы сейчас занимаемся этим проектом, защищаем практики, которые уже у нас в стране реализуются на территории нашего региона", - рассказал Илья Карлин.

На сегодняшний день хорошо развита и продолжает развиваться цифровизация сельского хозяйства. Искусственный интеллект широко используется в молочной отрасли и животноводстве. "У вас впечатляющие результаты, которые мы планируем также достигать", - подчеркнул заместитель губернатора Липецкой области.