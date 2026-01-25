Цифровой ум под контролем: Южная Корея ввела первый закон об использовании ИИ

Южная Корея ввела первый закон об использовании искусственного интеллекта, тем самым пытаясь его контролировать.

Страна на сегодняшний момент официально занимается регулированием безопасности использования модели искусственного интеллекта. Документ, помимо прочего, вводит понятие "ИИ высокого риска". Думается, что речь в данном случае идет о дипфейках, которые позволяют в определенной степени влиять на итоги избирательных кампаний и электоральных циклов.

Дипфейки позволяют создать максимально реалистичный контент, что порой не всегда можно отличить - действительность это или нет. Наверняка многим знаком ролик, как обезьяна у китайского туриста выхватила зонтик и улетела. Видео набрало больше 10 млн просмотров, и только потом люди начали понимать, что он создан с помощью искусственного интеллекта.