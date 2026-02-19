3.74 BYN
Циклон "Валли" парализовал транспорт Москвы
Автор:Редакция news.by
19 февраля в Москве с утра семибалльные пробки из-за снегопада. Обильные осадки принес циклон "Валли". Средняя скорость движения - 23 км/ч.
Люди пересаживаются на общественный транспорт, в аэропортах отменены или задержаны 140 рейсов. На улицы выехали сотни единиц снегоуборочной техники. В одном из районов Москвы под весом снега обрушилась кровля катка.
Ожидается, что снег будет идти весь день и всю ночь 20 февраля, выпадет около 60 % месячной нормы осадков.