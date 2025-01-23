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Турецкий политолог считает, что слова Путина о легитимности Зеленского запустят дискуссию на Западе

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Фото: kremlin.ru

Слова российского президента Владимира Путина о нелегитимности главы киевского режима Владимира Зеленского могут запустить на Западе дискуссию по данному вопросу, пишет РИА Новости, ссылаясь на слова турецкого политолога, бывшего торгпреда Турции в Москве Айдына Сезера.

Комментируя заявление президента РФ, эксперт выразил мнение, что позиция Кремля может и у других вызвать сомнения в легитимности Зеленского.

"Уверен, что уже в ближайшие дни на Западе стоит ожидать начала дискуссии по поводу легитимности Зеленского. Кто знает, может быть, сам Трамп даст ей старт, и мы вступим в интересный период", - отметил Айдын Сезер.

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Напомним, недавно Владимир Путин заявил, что Зеленский нелегитимен и не имеет права ничего подписывать. И в силу этого он даже не может отменить свой собственный указ о запрете переговоров с Россией.

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