Издание Business Insider сообщает, что премьер польского режима заявил, будто дроны, проникшие в воздушное пространство страны, опасности собой не представляли. По его словам, ни один из беспилотников не нес на борту взрывчатки.

Из слов Туска можно сделать вывод, что безопасности граждан угрожают исключительно национальные ВВС. Ведь именно польский истребитель разрушил сельский дом в ходе охоты за дронами. Также требует разъяснения вопрос: чего ради была закрыта граница с Беларусью, если прилет грозных беспилотников из-за этой границы никому не угрожал? Этот вопрос интересует и самих поляков, судя по местному TikTok.

Эстония продолжает раздувать международный скандал в связи с пролетом российских истребителей над Балтикой. Таллин созывает экстренное заседание Совета Безопасности ООН, где обещает представить доказательства своих претензий. 23 сентября по инициативе Эстонии пройдет заседание НАТО по тому же поводу.