Туск обсудил с Зеленским мирные переговоры по Украине

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в среду, 12 февраля, провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации в Украине. Он отметил, что Вашингтон - главный визави Москвы в вопросах урегулирования ситуации в Украине. При этом ни Кремль, ни Белый дом по итогам разговора Путина и Трампа не упоминали о какой бы то ни было роли Европы или Украины в будущих переговорах. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи. По словам Пескова, Эр-Рияд фигурировал во время их телефонного разговора Путина и Трампа как возможное место для встречи.