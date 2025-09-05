Туск грозит Беларуси особыми мерами из-за проведения учений "Запад-2025"

Фото: РИА Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e09a633-8e0b-4260-b7c5-e274456d64c5/conversions/1cd25478-5a94-492d-a120-e7b4ab036df6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e09a633-8e0b-4260-b7c5-e274456d64c5/conversions/1cd25478-5a94-492d-a120-e7b4ab036df6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e09a633-8e0b-4260-b7c5-e274456d64c5/conversions/1cd25478-5a94-492d-a120-e7b4ab036df6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e09a633-8e0b-4260-b7c5-e274456d64c5/conversions/1cd25478-5a94-492d-a120-e7b4ab036df6-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: РИА Новости

Премьер-министр Польши Дональд Туск пригрозил Беларуси "особыми мерами" из-за проведения российско-белорусских военных учений "Запад-2025", сообщает РИА Новости.

"Я не исключаю, но больше я скажу на следующей неделе, что мы применим особые меры в отношении Беларуси, если будут повторяться провокации с белорусской стороны", - заявил Туск журналистам.

В этой связи он пояснил, что считает учения "Запад-2025" тренировкой нападения на Польшу.

"Мы с нашими союзниками готовимся отреагировать на агрессивные маневры, которые скоро Россия и Беларусь будут проводить возле нашей границы. НАТО также будет отвечать маневрами на нашей территории", - сказал Туск.

Белорусско-российские учения "Запад-2025" пройдут на территории Беларуси с 12 по 16 сентября. Их цель - проверка возможностей Беларуси и Российской Федерации по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии.

Глава минобороны Беларуси Виктор Хренин ранее заявил, что принято решение о снижении параметров учений "Запад-2025" и переносе основных маневров вглубь территории Беларуси от западных границ. Позже начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Беларуси Валерий Ревенко пояснил, что уточненный замысел белорусско-российских учений "Запад-2025" предполагает сокращение численности участников почти вдвое.