3.70 BYN
3.00 BYN
3.49 BYN
Туск грозит Беларуси особыми мерами из-за проведения учений "Запад-2025"
Премьер-министр Польши Дональд Туск пригрозил Беларуси "особыми мерами" из-за проведения российско-белорусских военных учений "Запад-2025", сообщает РИА Новости.
"Я не исключаю, но больше я скажу на следующей неделе, что мы применим особые меры в отношении Беларуси, если будут повторяться провокации с белорусской стороны", - заявил Туск журналистам.
В этой связи он пояснил, что считает учения "Запад-2025" тренировкой нападения на Польшу.
"Мы с нашими союзниками готовимся отреагировать на агрессивные маневры, которые скоро Россия и Беларусь будут проводить возле нашей границы. НАТО также будет отвечать маневрами на нашей территории", - сказал Туск.
Белорусско-российские учения "Запад-2025" пройдут на территории Беларуси с 12 по 16 сентября. Их цель - проверка возможностей Беларуси и Российской Федерации по обеспечению военной безопасности Союзного государства, готовности к отражению возможной агрессии.
Глава минобороны Беларуси Виктор Хренин ранее заявил, что принято решение о снижении параметров учений "Запад-2025" и переносе основных маневров вглубь территории Беларуси от западных границ. Позже начальник департамента международного военного сотрудничества - помощник министра обороны Беларуси Валерий Ревенко пояснил, что уточненный замысел белорусско-российских учений "Запад-2025" предполагает сокращение численности участников почти вдвое.
В начале 2025 года Ревенко сообщал, что предстоящие в сентябре совместные учения "Запад-2025" по своему масштабу будут превышать 13 тыс. человек личного состава, так что в соответствии с Венским документом о мерах укрепления доверия и безопасности в Европе они относятся к категории наблюдаемых. Тогда Минск уведомил все страны-участницы Венского документа о том, что состоятся эти учения, и об их масштабах.