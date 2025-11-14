Дональд Туск подтвердил, что Польша возобновит работу двух КПП на границе с Беларусью в начале следующей недели. Напомним, ранее местные СМИ со ссылкой на соответствующий законопроект МВД Польши сообщили, что Варшава планирует открыть в понедельник, 17 ноября, два перехода с нашей страной. Речь идет об автомобильных погранпереходах "Бобровники" и "Кузница Белостоцкая".

Погранпереход "Бобровники" - "Берестовица" будет открыт для пассажирских перевозок, включая автобусы. Им смогут воспользоваться и грузовики, но с ограничениями. Воспользоваться пограничным переходом "Кузница Белостоцкая" - "Брузги" смогут только владельцы легкового транспорта. Целью возобновления пунктов пропуска является восстановление передвижения людей и транспортировка товаров.