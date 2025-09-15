Туск заявил, что над правительственными зданиями в Польше сбит дрон

Несмотря на открытость и чисто оборонительный характер белорусско-российских учений "Запад-2025", Польша не только отгородилась от Беларуси но и идет на новые провокации.

Накануне был очередной информационный вброс от польского режима. Туск в соцсети Х заявил, что над правительственными зданиями в Польше сбит дрон. По его словам, также задержаны два гражданина Беларуси. Как они связаны с инцидентом - не уточняется.