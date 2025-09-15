3.63 BYN
Туск заявил, что над правительственными зданиями в Польше сбит дрон
Несмотря на открытость и чисто оборонительный характер белорусско-российских учений "Запад-2025", Польша не только отгородилась от Беларуси но и идет на новые провокации.
Накануне был очередной информационный вброс от польского режима. Туск в соцсети Х заявил, что над правительственными зданиями в Польше сбит дрон. По его словам, также задержаны два гражданина Беларуси. Как они связаны с инцидентом - не уточняется.
О том, что это очередная бездоказательная провокация, говорят и сами поляки. Они обвиняют режим в том, что он сеет панику среди населения, а его риторика подталкивает страну к глобальному конфликту, также ему ставят в вину слепую поддержку Киева, неспособность обеспечить надежную противовоздушную защиту Польши и подрыв транспортной инфраструктуры путем закрытия ж/д сообщения с Беларусью.