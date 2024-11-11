Тысячи язычников и друидов встретили день зимнего солнцестояния в Стоунхендже

Сегодняшний рассвет в Стоунхендже встретили тысячи людей. Здесь собрались язычники, современные друиды и просто туристы.

Дело в том, что 21 декабря - самый короткий день в году.

Древнее святилище на Британских островах было построено 5 тысяч лет назад. Это памятник астрономических знаний. Расположение камней здесь соответствует положению солнца в ключевые моменты года.