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У более 100 серфингистов ухудшилось самочувствие из-за странной пены у берегов Южной Австралии
Более 100 серфингистов пожаловались на плохое самочувствие из-за странной пены, появившейся на пляжах Вайтпинга и Парсонс в Южной Австралии, сообщила БЕЛТА, ссылаясь на телеканал 9News.
По данным телеканала, в минувшие выходные серфингисты и любители пляжного отдыха заявили, что стали испытывать симптомы простуды и аллергии, включая зуд в области глаз, нечеткость зрения, кашель и затрудненное дыхание, после контакта с водой.
"У всех нас болело горло, был сухой кашель и раздражались глаза. Некоторые даже жаловались на затуманенное зрение. Это продолжалось около 24 часов", - написал в социальных сетях один из местных жителей. Также сообщается, что на берег выбросило много мертвой рыбы.
Департамент окружающей среды и водных ресурсов временно закрыл пляжи Вайтпинга и Парсонс на время расследования, проводимого Департаментом основных отраслей промышленности и регионов, Управлением по охране окружающей среды и Министерством здравоохранения Южной Австралии.
По словам главного научного сотрудника Управления по охране окружающей среды Южной Австралии Сэма Гейларда, предполагается, что причиной произошедшего могло стать цветение микроводорослей, вызванное необычными погодными условиями, в частности, продолжительным периодом жаркой и сухой погоды, стоячей водой и продолжающейся морской волной тепла.
Главный консультант Министерства здравоохранения Южной Австралии по качеству воды Дэвид Канлифф заявил, что воздействие водорослей может вызвать общие аллергические реакции, включая раздражение дыхательных путей и глаз или кожную сыпь у некоторых людей, а при попадании в организм может вызвать расстройство желудка или симптомы, похожие на грипп. По его словам, эти симптомы исчезают, когда воздействие прекращается или после мытья в чистой воде.
Отмечается, что 17 марта ученые-океанологи взяли пробы пены, но на анализ может потребоваться как минимум несколько дней.
Департамент основных отраслей промышленности и регионов заявил, что также проведет расследование причин гибели рыбы. "Причин гибели рыбы может быть множество, включая факторы окружающей среды, такие как температура, количество осадков (или их отсутствие) и качество воды, включая соленость или уровень кислорода, а также болезни или загрязняющие вещества", - сказал представитель департамента.