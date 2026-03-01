Смотреть онлайнПрограмма ТВ
У посольства Ирана в Минске возложены венки и живые цветы

У посольства Ирана в Минске возложены венки и живые цветы. У здания появился стихийный мемориал в память о верховном лидере страны Али Хаменеи и жертвах военной агрессии. Белорусы выражают солидарность с народом Ирана.

цветы у посольства Ирана

Председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Сергеенко направил соболезнования председателю Собрания исламского совета Исламской Республики Иран в связи с гибелью мирных граждан в результате военных действий США и Израиля.

