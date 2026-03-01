Убийство аятоллы Али Хаменеи - красная линия и "красный флаг" для шиитов

Смерть верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, подтвержденная иранскими государственными СМИ 1 марта 2026 года после совместных ударов США и Израиля (атака началась 28 февраля), стала не просто потерей политической фигуры. Это пересечение той самой красной линии, которую шиитский мир не может и не хочет прощать. Институт верховного лидера в Иране - это не просто высший пост в теократической республике. Это вершина системы, введенной аятоллой Рухоллой Хомейни, где духовный авторитет сочетается с абсолютной политической властью. Верховный лидер - не только глава государства, но и высший религиозный авторитет, интерпретирующий волю имама, идеологический центр, контролирующий армию, судебную систему, СМИ и ключевые органы вроде Совета стражей конституции.

Иран как авангард "оси сопротивления"

Иран под руководством Хаменеи на протяжении десятилетий позиционировал себя как авангард шиитского мира, поддерживая "ось сопротивления". Убийство Хаменеи (в результате израильского авиаудара по его резиденции/комплексу в Тегеране при поддержке США) вместе с рядом высокопоставленных военных и чиновников в ходе массированной операции США и Израиля перевернуло регион с ног на голову.

Для шиитов мученическая смерть лидера, погибшего от рук "великого сатаны" (США), - это высшая привилегия в религиозной традиции, где шахид (мученик) занимает особое место. Хаменеи, правивший около 37 лет, уже при жизни был символом сопротивления, а теперь стал мучеником веры. Это радикально усиливает эмоциональный и идеологический фактор: прощение такого акта воспринимается как предательство самой сути шиитской идентичности.

Ответ Ирана и расширение конфликта

Иран уже ответил волнами ракетных и дроновых ударов не только по Израилю, но и по арабским странам Персидского залива (ОАЭ, Бахрейн, Катар, Кувейт, Саудовская Аравия, а также Иордания), которые принимают на своей территории ключевые американские военные базы. Под давлением США эти государства давно стали частью антииранской коалиции в регионе, а теперь оказались мишенями. Часть шиитского и радикализированного мусульманского мира восприняла это как предательство суннитскими режимами, что усиливает внутреннюю поляризацию в исламском мире.

Ошибочная оценка Запада

Западные СМИ активно продвигают тезис, что смерть Хаменеи спровоцирует внутренний переворот и крах режима. Это пока фундаментально ошибочная оценка. Пост верховного лидера не вакантен в вакууме: в соответствии с Конституцией Ирана сформирован временный руководящий совет, в который вошли президент Масуд Пезешкиан, глава судебной власти Голамхосейн Мохсени-Эжеи и аятолла Алиреза Арафи как клерикальный.

Арафи - влиятельный клирик 1959 года рождения из клерикальной семьи, близкой к Хомейни. Он возглавляет Международный университет Аль-Мустафа в Куме (проект самого Хаменеи по экспорту шиитской идеологии), свободно владеет арабским и английским, автор десятков книг, член Совета стражей с 2019 года. Это фигура системы, а не ее противник. Режим аятолл - это не личная диктатура, а глубоко укорененная идеологическая машина, способная к быстрой адаптации.

Стратегическая ошибка США и Израиля

Главная ошибка США, Израиля и их союзников - превращение Хаменеи в символ мученичества. В мусульманской традиции быть убитым за веру - это не поражение, а победа в вечном смысле. Это может мобилизовать не только убежденных исламистов, но и колеблющихся мусульман, ранее далеких от радикализма.

Неизбежная эскалация и экономические последствия

Вывод неутешителен: эскалация очень вероятна. Иран и его союзники уже расширяют военные действия по всему Ближнему Востоку. Это уже приводит к разрушениям, жертвам и срыву торговой логистики - в первую очередь в Ормузском проливе и Красном море. Цены на энергоносители резко растут. Те, кто считает, что удары Ирана по арабским соседям ударят только по самому Тегерану, недооценивают: убийство духовного лидера дает моральное и религиозное оправдание любой агрессии.

США и Израиль, судя по реакции арабских монархий, действовали при их молчаливом или активном одобрении (лоббирование со стороны Саудовской Аравии и Израиля подтверждается). Теперь они расплачиваются за это вместе с Ираном.

Выход для Ирана и роль Китая с Россией

Для Ирана выхода мало: либо продолжать борьбу с коалицией в регионе, либо дойти до точки, где переговоры станут неизбежны. Но менталитет персов и шиитская традиция сопротивления предполагают отчаянную борьбу. Если выхода не останется, радикализация взлетит до небес, а регион погрузится в террор.

Ключевой фактор - Китай и Россия. Для Пекина и Москвы поражение Ирана - это не просто потеря союзника, а создание "кольца" прозападных режимов вокруг них, экзистенциальная угроза их интересам в Центральной Азии, на Ближнем Востоке. Они осуждают убийство и, вероятно, усилят поддержку Ирана (дипломатическую, поставки компонентов, возможно оружие), но пока нет признаков прямого или косвенного военного вмешательства.

Риск цепной реакции