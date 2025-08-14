3.72 BYN
Убытки Эстонской железной дороги к 2050 году могут достичь 50 млн евро
Автор:Редакция news.by
В Таллине подсчитывают убытки Эстонской железной дороги. Они постоянно растут и к 2050-му могут достичь 50 млн евро. Только в 2025 году убыток составит 35 млн евро.
Государство постоянно увеличивает целевое финансирование компании, но это ситуацию не спасает.
Как сообщили в компании, размер убытков напрямую связан с сокращением объемов перевозок, которое усилили сначала пандемия коронавируса, а затем - санкции. Ранее через Эстонию проходили российские нефтепродукты. Это позволяло содержать железную дорогу без участия налогоплательщиков.
Всего объем перевозимых грузов по Эстонской железной дороге достигал 40 млн т, а сегодня составляет лишь 3 млн т. Возможностей для сокращения убытков в компании не видят.