Убытки Эстонской железной дороги к 2050 году могут достичь 50 млн евро

В Таллине подсчитывают убытки Эстонской железной дороги. Они постоянно растут и к 2050-му могут достичь 50 млн евро. Только в 2025 году убыток составит 35 млн евро.

Государство постоянно увеличивает целевое финансирование компании, но это ситуацию не спасает.

Как сообщили в компании, размер убытков напрямую связан с сокращением объемов перевозок, которое усилили сначала пандемия коронавируса, а затем - санкции. Ранее через Эстонию проходили российские нефтепродукты. Это позволяло содержать железную дорогу без участия налогоплательщиков.