Удары по ядерным объектам могут привести к глобальной катастрофе, заявили в ООН

2 таких инцидента имели место только за минувшие сутки. Сперва Израиль атаковал АЭС в иранском Бушире. В свою очередь иранцы поразили ракетой ядерный центр в Димоне, который известен созданием израильской атомной бомбы.

Управление ООН по правам человека выступило с заявлением, в котором подчеркивается, что такая тактика сторон может привести к катастрофе глобального масштаба. Подобные атаки плохо согласуются с международным правом и обладают колоссальным потенциалом эскалации, считают представители ООН.