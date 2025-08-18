Украина готова рассмотреть признание контроля России над новыми регионами

Украина готова рассмотреть вопрос о признании фактического контроля России над новыми регионами, но не желает признавать это де-юре, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету The Wall Street Journal и ее источники.

В преддверии встречи Трампа и Путина на Аляске Зеленский заявлял, что не пойдет на территориальные уступки, сославшись на Конституцию Украины. Позже он добавил, что ВСУ не уйдут сами из подконтрольной им части Донбасса. 17 августа глава киевского режима уточнил, что готов обсуждать территориальный вопрос только на трехсторонней встрече с участием Владимира Путина и Дональда Трампа.