Украина готовится провести выборы за границей для 8 млн граждан

Украина готовится организовать выборы за границей для 8 млн граждан, сообщают СМИ "незалежной" со ссылкой на первого вице-спикера Рады Корниенко.

Так, по его словам, до полномасштабной войны за рубежом голосовали около 150 тыс. человек, теперь же речь идет о росте в десятки раз. Корниенко отметил, что больше всего украинцев находится в Германии, Польше и Чехии, где проведение выборов может осложняться местным законодательством.

Фактически государству предстоит с нуля создать инфраструктуру для такого масштабного голосования, при этом некоторые страны уже готовы помогать с организацией и финансированием, подчеркнул Корниенко.