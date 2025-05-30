Украина может подвергнуться давлению со стороны США на переговорах в Стамбуле

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США могут надавить на Украину для ее участия в переговорах 2 июня. Они будут настаивать на участии делегации страны в переговорах с Россией в Стамбуле, даже если РФ предварительно не предоставит меморандум, который требует Украина. Об этом пишет газета The Washington Post (WP), сообщает БЕЛТА, ссылаясь на ТАСС.

По мнению издания, у Украины мало места для маневра из-за ее зависимости от военной и разведывательной помощи США. На этом фоне Вашингтон имеет возможность давить на Киев, чтобы он проигнорировал свои требования, которые включают предоставление Россией меморандума перед переговорами и прекращение огня без предварительных условий, и отправил делегацию на переговоры в Стамбуле, запланированные 2 июня.

Ранее требования по поводу предварительного предоставления меморандума прозвучали со стороны министра обороны Украины, главы украинской делегации на переговорах Рустема Умерова. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал требование Украины немедленно передать меморандум неконструктивным и сделал акцент на том, что сейчас главное - продолжить процесс прямых переговоров.