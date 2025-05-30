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Украина может подвергнуться давлению со стороны США на переговорах в Стамбуле
США могут надавить на Украину для ее участия в переговорах 2 июня. Они будут настаивать на участии делегации страны в переговорах с Россией в Стамбуле, даже если РФ предварительно не предоставит меморандум, который требует Украина. Об этом пишет газета The Washington Post (WP), сообщает БЕЛТА, ссылаясь на ТАСС.
По мнению издания, у Украины мало места для маневра из-за ее зависимости от военной и разведывательной помощи США. На этом фоне Вашингтон имеет возможность давить на Киев, чтобы он проигнорировал свои требования, которые включают предоставление Россией меморандума перед переговорами и прекращение огня без предварительных условий, и отправил делегацию на переговоры в Стамбуле, запланированные 2 июня.
Ранее требования по поводу предварительного предоставления меморандума прозвучали со стороны министра обороны Украины, главы украинской делегации на переговорах Рустема Умерова. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал требование Украины немедленно передать меморандум неконструктивным и сделал акцент на том, что сейчас главное - продолжить процесс прямых переговоров.
О втором раунде переговоров с Украиной в Стамбуле, намеченном на 2 июня, проинформировал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Глава МИД РФ анонсировал передачу Украине главой делегации Владимиром Мединским меморандума России по всем аспектам преодоления первопричин кризиса. Предыдущий раунд переговоров состоялся 16 мая и завершился договоренностями об обмене пленными по формуле "1000 на 1000" и представлением видения возможного будущего прекращения огня.