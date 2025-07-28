Украина синоним коррупции - как украинская власть на протяжении всей истории "пилила" бюджет news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/55e6d4e2-3112-449b-8800-578ea7d6c84c/conversions/1b46c8fc-deee-4a42-a46e-cbf8a9bd73a0-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/55e6d4e2-3112-449b-8800-578ea7d6c84c/conversions/1b46c8fc-deee-4a42-a46e-cbf8a9bd73a0-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/55e6d4e2-3112-449b-8800-578ea7d6c84c/conversions/1b46c8fc-deee-4a42-a46e-cbf8a9bd73a0-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/55e6d4e2-3112-449b-8800-578ea7d6c84c/conversions/1b46c8fc-deee-4a42-a46e-cbf8a9bd73a0-xl-___webp_1920.webp 1920w

Украина снова в центре коррупционного скандала. Да еще и с участием высших должностных лиц. Владимир Зеленский фактически уничтожил НАБУ - бюро, которое занималось расследованиями крупных финансовых краж.

Простым украинцам впору воскликнуть: все это я уже где-то видел и видел не раз. Объективно, в Украине воровали много и воровали всегда. Смена власти проблем не решала, новая также охотно "пилила" бюджеты и набивала карманы.

В минувшем году Пентагон признал, что украинский конфликт открыл новые возможности для взяток, откатов и завышенных закупочных цен. Потом решил слегка смягчить, но все равно вышло коряво. Мол, со времен Януковича коррупции стало меньше, но она по-прежнему одна из самых высоких в Европе.

Леонид Кравчук

Так исторически сложилось, что любой коррупционный скандал в Украине идет через руководство страны.

Леонид Кравчук - первый президент Украины. Он известен тем, что поставил подпись под Беловежскими соглашениями, а также раздачей подарков украинским олигархам - с молотка уходили целые отрасли. Начали с раскулачивания коммунистов.

Украина синоним коррупции - как украинская власть на протяжении всей истории "пилила" бюджет news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/687196cb-25a5-4bbe-95f0-438d2c6b916a/conversions/22337a2c-7386-4c13-a818-2eff8cd30f7d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/687196cb-25a5-4bbe-95f0-438d2c6b916a/conversions/22337a2c-7386-4c13-a818-2eff8cd30f7d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/687196cb-25a5-4bbe-95f0-438d2c6b916a/conversions/22337a2c-7386-4c13-a818-2eff8cd30f7d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/687196cb-25a5-4bbe-95f0-438d2c6b916a/conversions/22337a2c-7386-4c13-a818-2eff8cd30f7d-xl-___webp_1920.webp 1920w

Шли годы и Кравчук понял, что истинное золото лежит в АПК. В нулевых аграрный фонд Украины заключил долгосрочное соглашение с компанией "Нафком-Агро". Владелец - Александр Кравчук. Сын.

Пользуясь неприкосновенностью владельцев, предприятие закупало госзерно по бросовым ценам, а затем перепродавало его на экспорт втридорога. Только с 2010 по 2015 год установлено, что компания Кравчука обогатилась более чем на 12 млн долларов.

Аграрии пытались в 2015 году даже подать в суд на Кравчука. Разумеется, проиграли.

Леонид Кучма

Шутка из 1990-х: "украинцы вляпались в Кучму". История показала, что так оно и есть. Украинские журналисты нередко называют второго президента самым коррумпированным в истории страны.

Украина синоним коррупции - как украинская власть на протяжении всей истории "пилила" бюджет news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c60b096e-3b77-40bc-b023-e09de8311397/conversions/11bc101f-7eab-4bf5-a648-1267470fa3e5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c60b096e-3b77-40bc-b023-e09de8311397/conversions/11bc101f-7eab-4bf5-a648-1267470fa3e5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c60b096e-3b77-40bc-b023-e09de8311397/conversions/11bc101f-7eab-4bf5-a648-1267470fa3e5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c60b096e-3b77-40bc-b023-e09de8311397/conversions/11bc101f-7eab-4bf5-a648-1267470fa3e5-xl-___webp_1920.webp 1920w

Кучма - выходец из "днепропетровского клана". Отец украинского олигархата, он помог заработать первые деньги Игорю Коломойскому, который в 2019 году заплатил почти 50 млн долларов актеру Зеленскому за участие в выборах.

Сам Кучма на такую историческую справку обижается, мол, я лишь помог встать на ноги отечественному капиталу. Но по факту именно второй гарант Украины - фактическую власть - отдал в стране олигархам.

Самый вопиющий случай воровства при Кучме - приватизация "Криворожстали". В 2004-м его выкупила компания "Инвестиционно-металлургический союз" за без малого 5 млрд долларов. Цена ниже рыночной почти в два раза. При этом покупатели выложили за завод гораздо меньше, чем предлагали другие участники приватизационного конкурса. Очевидно, условия подгонялись под конкретных людей. Говорят, что в Украине при Кучме это было обычным делом.

Украина синоним коррупции - как украинская власть на протяжении всей истории "пилила" бюджет news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d550dd5d-c240-4bf0-b568-7c1aa36535ca/conversions/4914d816-cb66-4ea2-bcf7-cd07e39431a9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d550dd5d-c240-4bf0-b568-7c1aa36535ca/conversions/4914d816-cb66-4ea2-bcf7-cd07e39431a9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d550dd5d-c240-4bf0-b568-7c1aa36535ca/conversions/4914d816-cb66-4ea2-bcf7-cd07e39431a9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d550dd5d-c240-4bf0-b568-7c1aa36535ca/conversions/4914d816-cb66-4ea2-bcf7-cd07e39431a9-xl-___webp_1920.webp 1920w

Еще одна заслуга Леонида Кучмы - это такое понятие как "медиагархи". Великолепная пятерка топовых бизнесменов начала с подачи гаранта покупать или создавать телеканалы. Особенно преуспели Фирташ, Ахметов, Пинчук, Коломойский и Порошенко.

Виктор Ющенко и Виктор Янукович

Так получилось, что история вела Виктора Ющенко и Виктора Януковича вместе. Майдан, выборы, опять Майдан. На двоих одно - та самая ржавчина, что разъедает общество. Возьмем Ющенко: волна оранжевой революции его привела на пост президента. И он обещал "жечь каленым железом само лоно коррупции". Не получилось.

Украина синоним коррупции - как украинская власть на протяжении всей истории "пилила" бюджет news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c1955405-881d-4b6e-8c50-7e9fd6bf9fc2/conversions/8f5427a5-b0a7-4109-b637-af813d8e8561-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c1955405-881d-4b6e-8c50-7e9fd6bf9fc2/conversions/8f5427a5-b0a7-4109-b637-af813d8e8561-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c1955405-881d-4b6e-8c50-7e9fd6bf9fc2/conversions/8f5427a5-b0a7-4109-b637-af813d8e8561-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c1955405-881d-4b6e-8c50-7e9fd6bf9fc2/conversions/8f5427a5-b0a7-4109-b637-af813d8e8561-xl-___webp_1920.webp 1920w

А помогал Ющенко отмывать миллионы на оружейных контрактах президент Грузии Саакашвили. Как итог, на третьего гаранта Украины завели уголовное дело.

Ющенко обвинили в создании и организации преступной схемы по отмыванию денег на оружейной продаже. Прокуратура запросила 12 лет лишения свободы. Позже всплыли хищения и во время его премьерства в начале нулевых. Правда, ни одного дела доведено до конца не было.

Политики, которые работали в эпоху Ющенко, рассказывают про нравы и методы работы украинского президента.

Только пеньки и остались в Украине после Януковича. Он тоже из из "днепропетровского клана". Генпрокуратура заявила, что во время президентства "Яныка", как его назвали журналисты, было украдено почти 40 млрд долларов.

По версии следствия, "преступная организация" Януковича включала в себя 7 групп влияния. Одна из них, группа под руководством приближенного к Януковичу бизнесмена Сергея Курченко и бывшего министра доходов и сборов Украины Александра Клименко, контролировала деятельность определенных сфер народного хозяйства Украины.

Украина синоним коррупции - как украинская власть на протяжении всей истории "пилила" бюджет news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9d7c2617-6473-450c-9865-f9fbe038e795/conversions/21a7782d-7fef-44e4-ad1a-854c19ef3eac-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9d7c2617-6473-450c-9865-f9fbe038e795/conversions/21a7782d-7fef-44e4-ad1a-854c19ef3eac-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9d7c2617-6473-450c-9865-f9fbe038e795/conversions/21a7782d-7fef-44e4-ad1a-854c19ef3eac-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9d7c2617-6473-450c-9865-f9fbe038e795/conversions/21a7782d-7fef-44e4-ad1a-854c19ef3eac-xl-___webp_1920.webp 1920w

Существует даже легенда, что наличку Януковича, эвакуировали КамАЗами из его резиденции в Межигорье. Тут важно оговориться, что после Евромайдана имя Януковича обросло легендами и выдумками. Тот же "золотой батон" и прочие драгоценности на поверку оказались фейками. Сколько украл и действительно ли украл - уже загадка истории.

Украина синоним коррупции - как украинская власть на протяжении всей истории "пилила" бюджет news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/09cc43a4-c5ec-4a8b-89b1-7472ee084a72/conversions/a04ee69a-a13f-4768-b311-00a4e7bef877-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/09cc43a4-c5ec-4a8b-89b1-7472ee084a72/conversions/a04ee69a-a13f-4768-b311-00a4e7bef877-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/09cc43a4-c5ec-4a8b-89b1-7472ee084a72/conversions/a04ee69a-a13f-4768-b311-00a4e7bef877-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/09cc43a4-c5ec-4a8b-89b1-7472ee084a72/conversions/a04ee69a-a13f-4768-b311-00a4e7bef877-xl-___webp_1920.webp 1920w

Петр Порошенко

Порошенко, уже во время конфликта на востоке Украины продавал оружие пророссийскому ополчению в Горловку. Но легенда экономических учебников - схема "Роттердам+". Ренат Ахметов и Игорь Коломойский придумали эту формулу покупки угля для страны. Позже ее назвали преступной и многомиллиардной аферой.

Украина синоним коррупции - как украинская власть на протяжении всей истории "пилила" бюджет news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b267f83a-92d1-4a7e-ad26-0e18d440aaa4/conversions/1b99a8a6-a368-43a9-8e28-f7d7640e1be1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b267f83a-92d1-4a7e-ad26-0e18d440aaa4/conversions/1b99a8a6-a368-43a9-8e28-f7d7640e1be1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b267f83a-92d1-4a7e-ad26-0e18d440aaa4/conversions/1b99a8a6-a368-43a9-8e28-f7d7640e1be1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b267f83a-92d1-4a7e-ad26-0e18d440aaa4/conversions/1b99a8a6-a368-43a9-8e28-f7d7640e1be1-xl-___webp_1920.webp 1920w

Проще говоря, Киев покупал уголь, как и прежде, у России, но проводил его через голландскую биржу и он становился дороже в десять раз. Тонна угля могла доходить и до 200 долларов. Дороже газа. Народу это продавали как "избавление от российской зависимости". И Порошенко это лично курировал.

Вообще, конфликт на востоке еще в своем карманном измерении, до 2022 года, - золотая антилопа для украинской верхушки. Сразу на ум приходит великая и ужасная "Стена Яценюка", тогдашнего премьер-министра Украины. Ее еще прозвали "Европейский вал".

Украина синоним коррупции - как украинская власть на протяжении всей истории "пилила" бюджет news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eeaa13b2-9ee7-4054-ab58-1299518f00d2/conversions/65937413-17c7-4490-befb-2c071bc53f86-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eeaa13b2-9ee7-4054-ab58-1299518f00d2/conversions/65937413-17c7-4490-befb-2c071bc53f86-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eeaa13b2-9ee7-4054-ab58-1299518f00d2/conversions/65937413-17c7-4490-befb-2c071bc53f86-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/eeaa13b2-9ee7-4054-ab58-1299518f00d2/conversions/65937413-17c7-4490-befb-2c071bc53f86-xl-___webp_1920.webp 1920w

А что на деле? Полуметровая стена оказалось даже ниже чем забор на участке Яценюка. А потратили на защитника от России почти 100 млн долларов. Сам Яценюк благополучно осел в штатах.