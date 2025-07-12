Верховная рада Украины в ближайшие дни рассмотрит закон о выходе страны из Оттавской конвенции. Нет сомнений, документ будет принят: армия Украины использует противопехотные мины чуть ли не с первого дня конфликта.

Известны многочисленные случаи засеивания городов на Донбассе минами-лепестками. Вдоль линии боевых столкновений, как сообщается, минированы десятки тысяч гектаров. Фактически выход из конвенции всего лишь узаконит то, что практикуется явочным порядком.

К настоящему моменту запрет противопехотных мин отменили 5 стран - членов Евросоюза, а Литва и Финляндия даже намерены начать производство таких зарядов. Вопреки протестам общественных организаций заминировать предполагается всю восточную границу ЕС. По мнению военных специалистов, оборонный эффект этой меры ничтожен - бронетехнику мины не остановят, но жертв среди местных жителей будет очень много.