Украинская компания "Прогресс" потеряла 1 млрд долларов в сделке с оружейным магазином из США

Украинская государственная компания "Прогресс" заключила контракт на 1 млрд долларов с американской фирмой OTL Firearms, но не получила ни одной партии боеприпасов. Об этом сообщает Financial Times, пишет БЕЛТА.

"Секретный контракт был заключен с украинской оружейной компанией на целый арсенал ракет и снарядов ", - говорится в материале.

Financial Times указало на множество странностей, связанных с данной сделкой. В частности, у скромного оружейного магазина в одноэтажном здании на юге Аризоны ранее не было опыта с госзаказами. Кроме того, у компании не было даже экспортных лицензий.

Суд обязал OTL вернуть выплаченную сумму, а также проценты и судебные издержки. Инцидент назвали "одной из самых странных сделок по закупке оружия в ходе украинского конфликта". Представители украинской компании "Прогресс" со своей стороны отказались комментировать ситуацию.