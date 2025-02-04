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Украинские беженцы в Великобритании рискуют потерять работу и жилье из-за вопросов с визами
Украинские беженцы в Великобритании могут потерять работу и жилье из-за процедуры продления виз.
The Guardian пишет, согласно новым правилам, продлевать визу можно не ранее чем за месяц до истечения ее срока действия, в то время как ожидать ее продления приходится до восьми недель. При этом документы обрабатываются вручную, а ответственные министерства перегружены тысячами заявлений.
Издание подчеркивает, что в ближайшее время до 100 тыс. украинцев могут остаться без действующих документов, разрешающих проживание и работу на территории Великобритании. Некоторым уже отказали в продлении аренды и временно отстранили от работы. Работодатели опасаются крупных штрафов и уголовного преследования.