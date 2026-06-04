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Украинский БПЛА ударил по пригородному поезду в Крыму

Украинский беспилотник атаковал пригородную электричку, следовавшую из Азовского в Керчь. По данным местных властей, один человек погиб, еще трое получили ранения.

На месте работают экстренные службы. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

На фоне угрозы беспилотников железнодорожное сообщение в Крыму серьезно нарушено. Крымская железная дорога временно остановила движение пассажирских поездов на ряде участков, а пассажиров и сотрудников составов направили в укрытия.

Разделы:

В мире

Теги:

атака ВСУжелезная дорогапроисшествие