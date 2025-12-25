3.71 BYN
Украинцы возглавили рейтинг худших преступников в США из постсоветских стран
Автор:Редакция news.by
Украинские мигранты возглавили в США рейтинг худших преступников из постсоветских стран. Рейтинг составлен на основе сведений об арестованных иммигрантах, которых американские власти обвиняют в совершении различных преступлений. В списке значатся 27 граждан Украины.
Среди обвинений: продажа наркотиков, преступления сексуального характера, в том числе в отношении несовершеннолетних, грабеж, мошенничество и даже обращение в рабство и торговля людьми.