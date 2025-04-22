Умерла актриса Светлана Харлап. Она озвучила Хрюшу, Степашку и Каркушу в "Спокойной ночи, малыши"

Актриса Светлана Харлап, озвучившая Хрюшу, Степашку и Каркушу в "Спокойной ночи, малыши", умерла в возрасте 84 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Российский академический молодежный театр (РАМТ).

Отмечается, что за более чем 55 лет работы в театре Светлана Харлап сыграла более 60 ролей. На протяжении долгих лет актриса также озвучивала кино- и мультфильмы, рекламные ролики и даже компьютерные игры. В частности, Харлап озвучивала персонажей мульфильмов "Незнайка на Луне", "Котенок по имени Гав", "Сказка о потерянном времени". В РАМТ ее назвали "человеком заразительного жизнелюбия, оптимизма и неиссякаемой энергии".