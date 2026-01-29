3.74 BYN
2.85 BYN
3.42 BYN
Уникальность Совета мира: США уверяют в отсутствии мотивов подорвать роль ООН
Автор:Редакция news.by
Вашингтон не стремится подорвать роль ООН и уверяет: созданный по их инициативе Совет мира не станет его заменой. Хотя при этом Штаты считают его более действенным инструментом для урегулирования кризиса в Газе.
Марко Рубио подчеркнул эту позицию на слушаниях в Сенате и напомнил, что ООН, по мнению США, сделала слишком мало для урегулирования палестино-израильского конфликта.
Он добавил, что Совет мира создавался как механизм управления Газой после договоренности Израиля и ХАМАС. Теперь его задачи выходят за пределы палестинского вопроса и включают предотвращение конфликтов в других регионах.