Уникальность Совета мира: США уверяют в отсутствии мотивов подорвать роль ООН

Вашингтон не стремится подорвать роль ООН и уверяет: созданный по их инициативе Совет мира не станет его заменой. Хотя при этом Штаты считают его более действенным инструментом для урегулирования кризиса в Газе.

Марко Рубио подчеркнул эту позицию на слушаниях в Сенате и напомнил, что ООН, по мнению США, сделала слишком мало для урегулирования палестино-израильского конфликта.